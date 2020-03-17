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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 марта в размере 80.8815 руб. против 78.0443 руб. на 21 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
21.03.20 - 78.0443 руб.
20.03.20 - 80.1570 руб.
19.03.20 - 77.2131 руб.
18.03.20 - 73.8896 руб.
17.03.20 - 74.1262 руб.
"AK&M" от 23.03.2020