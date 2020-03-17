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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 марта в размере 86.7050 руб. против 84.1552 руб. на 21 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
21.03.20 - 84.1552 руб.
20.03.20 - 87.2669 руб.
19.03.20 - 84.8881 руб.
18.03.20 - 82.3056 руб.
17.03.20 - 82.7471 руб.
"AK&M" от 23.03.2020