ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 марта в размере 86.7050 руб. против 84.1552 руб. на 21 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



21.03.20 - 84.1552 руб.

20.03.20 - 87.2669 руб.

19.03.20 - 84.8881 руб.

18.03.20 - 82.3056 руб.

17.03.20 - 82.7471 руб.









































































































































































































































































































































































"AK&M" от 23.03.2020