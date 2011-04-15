Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 марта

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Банк России установил на 24 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.7091
1 Азербайджанский манат 47.7938
100 Армянских драмов 16.3811
1 Белорусский рубль 30.6045
1 Болгарский лев 44.2556
1 Бразильский реал 15.9719
100 Венгерских форинтов 24.4799
1000 Вон Республики Корея 63.9961
1 Гонконгский доллар 10.4292
1 Датская крона 11.5886
1 Доллар США 80.8815
1 Евро 86.7050
10 Индийских рупий 10.6486
100 Казахстанских тенге 18.0489
1 Канадский доллар 55.9695
10 Киргизских сомов 11.0950
1 Китайский юань 11.3634
10 Молдавских леев 44.8718
1 Новый туркменский манат 23.1421
10 Норвежских крон 68.4873
1 Польский злотый 18.9791
1 Румынский лей 17.8460
1 СДР (специальные
права заимствования) 109.1011
1 Сингапурский доллар 55.4591
10 Таджикских сомони 82.9426
1 Турецкая лира 12.2672
10000 Узбекских сумов 84.9569
10 Украинских гривен 28.7703
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 93.9600
10 Чешских крон 31.6487
10 Шведских крон 77.7154
1 Швейцарский франк 82.0466
10 Южноафриканских рэндов 45.4235
100 Японских иен 73.3785
"AK&M" от 23.03.2020