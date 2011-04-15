Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 марта

Банк России установил на 24 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.7091

1 Азербайджанский манат 47.7938

100 Армянских драмов 16.3811

1 Белорусский рубль 30.6045

1 Болгарский лев 44.2556

1 Бразильский реал 15.9719

100 Венгерских форинтов 24.4799

1000 Вон Республики Корея 63.9961

1 Гонконгский доллар 10.4292

1 Датская крона 11.5886

1 Доллар США 80.8815

1 Евро 86.7050

10 Индийских рупий 10.6486

100 Казахстанских тенге 18.0489

1 Канадский доллар 55.9695

10 Киргизских сомов 11.0950

1 Китайский юань 11.3634

10 Молдавских леев 44.8718

1 Новый туркменский манат 23.1421

10 Норвежских крон 68.4873

1 Польский злотый 18.9791

1 Румынский лей 17.8460

1 СДР (специальные

права заимствования) 109.1011

1 Сингапурский доллар 55.4591

10 Таджикских сомони 82.9426

1 Турецкая лира 12.2672

10000 Узбекских сумов 84.9569

10 Украинских гривен 28.7703

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 93.9600

10 Чешских крон 31.6487

10 Шведских крон 77.7154

1 Швейцарский франк 82.0466

10 Южноафриканских рэндов 45.4235

100 Японских иен 73.3785

"AK&M" от 23.03.2020