Jaguar Land Rover приостанавливает производство на заводах в Великобритании

Jaguar Land Rover временно приостанавливает производство на заводах в Великобритании в связи с COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.



Возобновление производства запланировано на 20 апреля, однако дата может быть скорректирована ввиду стремительно меняющихся обстоятельств.



Компания принимает меры по обеспечению непрерывности функционирования своего бизнеса и планирует возобновить полноценное производство, как только позволят условия.



В настоящее время продолжается производство на заводах Jaguar Land Rover в Бразилии и Индии. Совместное предприятие компании в Китае было вновь открыто 24 февраля, когда ситуация в стране улучшилась.



Jaguar Land Rover - крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два бренда - внедорожники Land Rover и спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.







"AK&M" от 23.03.2020