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23/03/2020
13:52

Jaguar Land Rover приостанавливает производство на заводах в Великобритании

Jaguar Land Rover временно приостанавливает производство на заводах в Великобритании в связи с COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.

Возобновление производства запланировано на 20 апреля, однако дата может быть скорректирована ввиду стремительно меняющихся обстоятельств.

Компания принимает меры по обеспечению непрерывности функционирования своего бизнеса и планирует возобновить полноценное производство, как только позволят условия.

В настоящее время продолжается производство на заводах Jaguar Land Rover в Бразилии и Индии. Совместное предприятие компании в Китае было вновь открыто 24 февраля, когда ситуация в стране улучшилась.

Jaguar Land Rover - крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два бренда - внедорожники Land Rover и спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.



"AK&M" от 23.03.2020
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