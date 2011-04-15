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23/03/2020
13:58

Между РФ и Белоруссией будут курсировать два пассажирских поезда

В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 марта 2020 года между Россией и Белоруссией продолжат курсировать только два пассажирских поезда - из Москвы и из Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении РЖД.

В том числе сохраняется курсирование поезда N 2/1 Минск-Москва и N 52/51 Брест, Минск - Санкт-Петербург.

Движение остальных поездов, включая N 4/3 Брест-Москва, N 28/27 Брест-Москва, N 40/39 Полоцк-Москва, N 56/55 Гомель/Могилев-Москва, N 84/83 Гомель - Санкт-Петербург, N 96/95 Брест-Москва, N 250/249 Гродно/Минск - Санкт-Петербург будет приостановлено. Также будет приостановлено движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов.

С 21 марта 2020 года прекратил регулярное курсирование поезд формирования АО "ФПК" N7/8 сообщением Москва-Брест. В соответствии с расписанием он отправится из Москвы только 23 и 29 апреля и 1 мая, а также 25 апреля, 1 и 3 мая - из Бреста. Ранее в соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги был отменён ряд других пассажирских поездов.

О возобновлении движения международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией будет объявлено дополнительно.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.


"AK&M" от 23.03.2020
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