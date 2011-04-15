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23/03/2020
14:08

Минтруд рекомендовал автоматически продлить выплату социальных пособий

Минтруд рекомендовал всем регионам продлевать выплату пособий, ранее назначенных органами социальной защиты населения, без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса. Как говорится в сообщении министерства, соответствующие рекомендации, подписанные главой Минтруда, были разосланы во все регионы.

Это позволит существенно снизить количество граждан, посещающих органы соцзащиты и центры соцобслуживания. При этом приём документов от граждан, впервые претендующих на какие-либо региональные меры соцподдержки, будет продолжен, подчёркивается в сообщении.

Напомним, для подтверждения права на ряд региональных мер социальной поддержки гражданам необходимо периодически (раз в 3 или 6 месяцев) самостоятельно предоставлять документы об уровне дохода, а также содержащие ряд других сведений в органы соцзащиты. Временно приём таких подтверждающих документов рекомендовано приостановить, но сами выплаты осуществлять.


"AK&M" от 23.03.2020
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