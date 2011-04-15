Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим до 14 апреля

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля 2020 года. Об этом на своём сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Кроме того, соблюдать домашний режим обязали граждан, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт).



Пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удалённой работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный.



Помимо этого, пожилым и хронически больным людям рекомендовано не посещать любые общественные места, а выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости.



Вместе с тем, для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. руб. Из них 2 тыс. руб. будет выплачено авансом, ещё 2 тыс. руб. - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.



Также отмечается, что операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.



Дополнительно отметим, что в период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. "Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу", - заявил С.Собянин.







"AK&M" от 23.03.2020