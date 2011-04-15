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23/03/2020
15:37

МЕДСИ приобрела сеть клиник в Ижевске

АО "Группа компаний "Медси" приобрело 100% в уставном капитале сети клиник "АСПЭК" в Ижевске (Удмуртия). Об этом говорится в сообщении компании.

В сеть клиник входят: клинико-диагностический центр со стационаром, клиника для взрослых, детская клиника, клиника женского здоровья.

Общая площадь четырёх клиник - 4.344 тыс. кв. м.
ГК "Медси" - ведущая национальная сеть частных медицинских клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг - от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. На сегодняшний день активы МЕДСИ включают 26 клиник в Москве и Московской области (в том числе две детские клиники, две клинические больницы и четыре клинико-диагностических центра), 18 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и два санатория. Общая площадь клиник МЕДСИ составляет 236 тыс. кв. м. Выручка компании в 2018 году составила 17.7 млрд руб.



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