Совет директоров МТС одобрил программу обратного выкупа акций на 15 млрд руб.

Совет директоров МТС одобрил программу выкупа обыкновенных акций МТС (в том числе обыкновенных акций, представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



"Наши хорошие операционные результаты, стабильный прогноз, сильный баланс и ограниченный валютный риск дают нам все основания полагать, что стоимость наших акций в настоящее время фундаментально недооценена рынком. Сейчас у нас есть хорошая возможность выкупать акции в интересах всех наших акционеров", - отметил президент МТС Алексей Корня, цитируемый в сообщении.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.







"AK&M" от 23.03.2020