В Калмыкии построят два ветропарка мощностью 200 МВт

Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе группой "РОСНАНО" и ПАО "Фортум") приступил к строительству двух ветропарков суммарной мощностью 200 МВт на территории Целинного района Республики Калмыкия. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Планируется, что Салынская ВЭС и Целинская ВЭС начнут поставлять электрическую энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2020 года.



На территории ветропарков началось обустройство фундаментов, на которые будут смонтированы ветрогенераторы, а также идет строительство подстанций 35/110 кВ, прокладываются внутриплощадочные автомобильные дороги и инженерные коммуникации. На Салынской ВЭС и Целинской ВЭС будут размещены 48 ветроэнергетических установок мощностью 4.2 МВт каждая. Поставщиком генерирующего оборудования для ветропарков выступает компания Vestas - крупнейший в мире производитель ветрогенераторов.



Производство основных компонентов ВЭУ - гондол, лопастей и башен - локализовано с участием группы "РОСНАНО" на промышленных предприятиях в Нижегородской, Ульяновской и Ростовской областях. Благодаря усовершенствованию ветротурбины и применению новых технических решений Vestas единичная мощность ветроустановки на площадках в Калмыкии вырастет по сравнению с уже построенными ветропарками Фонда в Ульяновской и Ростовской областях - с 3.6-3.8 МВт до 4.2 МВт.



Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 годов.



Портфель реализованных проектов Фонда включает Ульяновскую ВЭС-2 (50 МВт, начало поставок на ОРЭМ 1 января 2019 года) и Сулинскую ВЭС в Ростовской области (100 МВт, начало поставок на ОРЭМ 1 марта 2020). В Республике Калмыкии и в Ростовской области на разных стадиях реализации находятся пять проектов Фонда суммарной мощностью 450 МВт.







"AK&M" от 23.03.2020