ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14.2%

ВТБ Капитал Инвестиции проводят сбор заявок в рамках размещения трех новых выпусков инвестиционных облигаций банка. Клиентам предложены стратегии, позволяющие заработать на росте курса рубля по отношению к доллару, индекса Мосбиржи и стоимости акций российских компаний. Инструменты предполагают полную защиту капитала. Потенциальная доходность при этом составляет до 14.2% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Облигации USDRUB будут находиться в обращении один год. В случае, если к дате погашения курс рубля укрепится по отношению к доллару, инвестор получит доходность по бумаге, соответствующую росту российской валюты в процентах, умноженному на определенный коэффициент (1.5-2.2, определяется в дату размещения бумаг). Доход не может быть выше 13.2%.



Инвестиционные бонды "Индекс Мосбиржи" размещаются на срок 3 года и 1 неделя. Если за неделю до погашения будет зафиксирован рост индекса Мосбиржи, инвестор получит доход исходя из коэффициента участия, но не более 42.5% (соответствует 14.2% годовых при росте индекса на 50% с коэффициентом участия 85%).



Облигации "Российские бренды" будут находиться в обращении 5 лет. В качестве базовых активов по ним используются акции Интер РАО, Полюс, ГМК "Норильский никель", Сбербанк. Выплата дохода производится раз в полгода: в случае, если все бумаги находятся на уровне не ниже уровня 95% от цены на дату размещения. В обратном случае дополнительный доход не выплачивается, но запоминается, и может быть получен инвестором при соблюдении такого условия в одну из последующих дат наблюдения. Ориентир по ставке дохода - до 9.5% годовых.



Сбор заявок на покупку бондов ведется до 27 марта, в том числе в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции" - минимально можно вложить 10 тыс. руб., приобретая 10 облигаций. Все бумаги погашаются по номинальной стоимости в конце срока обращения, таким образом вложения предполагают полную защиту капитала.



ПАО "Банк ВТБ", его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.



Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.



По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15.5 трлн руб.) и средствам клиентов (10.9 трлн руб.).





"AK&M" от 23.03.2020