Ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на граждан СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Принято решение не распространять временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию на граждан государств – участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта, сообщает кабинет министров.





"AK&M" от 23.03.2020