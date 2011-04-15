Минэкономразвития подготовило проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года

Минэкономразвития направило на согласование в федеральные органы исполнительной власти Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов. Об этом говорится в сообщении МЭР.



Стратегия направлена на обеспечение перехода России на траекторию диверсифицированного экономического развития, характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых газов.



Стратегией предусмотрены два основных сценария низкоуглеродного развития: базовый, который принят за основу, и интенсивный.



Базовый сценарий предусматривает масштабное повышение энергетической эффективности российской экономики, полное обеспечение баланса воспроизводства лесов, расширение площади их охраны и существенное сокращение сплошных рубок.



Развитие по базовому сценарию позволит снизить углеродоёмкость российского ВВП на 9% к 2030 году и на 48% к 2050 году (относительно текущего уровня). Целевое значение объёма выбросов парниковых газов в 2030 году составит 2/3 от уровня 1990 года по сравнению с предыдущей целью в 3/4 от того же уровня. В рамках сценария предусмотрено создание правовой основы и методологической базы, необходимой для технологической трансформации экономики, введение национального регулирования выбросов парниковых газов, создание системы климатического мониторинга.



Переход на траекторию интенсивного сценария низкоуглеродного развития, позволит России достичь углеродной нейтральности во второй половине XXI века ближе к его завершению. Данный сценарий предусматривает увеличение генерации на основе возобновляемых источников энергии, а также масштабную электрификацию и цифровизацию транспорта и технологических процессов в отраслях, отказ от сплошных рубок лесов и практически полный охват лесов средствами защиты от пожаров, заявляет Минэкономразвития.



"AK&M" от 23.03.2020