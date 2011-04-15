SUZUKI построит завод в Мьянме

Компания Suzuki Thilawa Motor Co., Ltd., подразделение корпорации Suzuki, объявила о своих планах по строительству нового завода полного цикла (включая сварку, покраску и сборку автомобилей) в Мьянме. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках планов по расширению присутствия на рынке Мьянмы, новый завод, открытие которого намечено на сентябрь 2021 года, будет построен в индустриальном парке на территории особой экономической зоны Тилавы. Производственная мощность нового завода ориентирована на выпуск 40 тыс. автомобилей в год.



Строительство нового завода позволит Suzuki расширить присутствие на местном рынке и удовлетворить растущий спрос.



Компания Suzuki основана в 1909 году. Сегодня основная сфера деятельности Suzuki - производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов и др. По всему миру Suzuki ежегодно продаёт около трёх миллионов автомобилей и около двух с половиной миллионов мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 000 сотрудников.



Компания ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС" является официальным импортёром продукции Suzuki Motor Corporation.



Продажи ООО "Сузуки Мотор Рус" за 2019 год выросли на 28% до 7.731 тыс. автомобилей по сравнению с годом ранее. Продажи за декабрь 2019 года выросли на 68% до 1.197 тыс.







"AK&M" от 23.03.2020