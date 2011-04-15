Объём экспорта нефти из РФ в январе сократился на 7.4%

Объём экспорта нефти из РФ в январе 2020 года сократился на 7.4% до 19.8 млн т в годовом исчислении и на 6.2% по сравнению с декабрём 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Добыча нефти в РФ в январе составила 47.7 млн т - это на 0.4% меньше, чем годом ранее.



Удельный вес экспорта нефти в общем объёме российского экспорта в январе достиг 30.2%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 46.4% (в январе 2019 года 27.7% и 40.4% соответственно).



Объём добычи в январе составил 11234 тыс. баррелей в сутки, в декабре - 11243 тыс. баррелей, в ноябре - 11231 тыс. баррелей в сутки.



В странах ОПЕК аналогичный показатель в январе достиг 28859 тыс. баррелей, в декабре 29368 тыс., в ноябре - 29595 тыс. баррелей.





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