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23/03/2020
18:57

Объём экспорта нефти из РФ в январе сократился на 7.4%

Объём экспорта нефти из РФ в январе 2020 года сократился на 7.4% до 19.8 млн т в годовом исчислении и на 6.2% по сравнению с декабрём 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Добыча нефти в РФ в январе составила 47.7 млн т - это на 0.4% меньше, чем годом ранее.

Удельный вес экспорта нефти в общем объёме российского экспорта в январе достиг 30.2%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 46.4% (в январе 2019 года 27.7% и 40.4% соответственно).

Объём добычи в январе составил 11234 тыс. баррелей в сутки, в декабре - 11243 тыс. баррелей, в ноябре - 11231 тыс. баррелей в сутки.

В странах ОПЕК аналогичный показатель в январе достиг 28859 тыс. баррелей, в декабре 29368 тыс., в ноябре - 29595 тыс. баррелей.


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