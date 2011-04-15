Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 марта

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Банк России установил на 25 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.8680
1 Азербайджанский манат 46.5930
100 Армянских драмов 15.9695
1 Белорусский рубль 30.1608
1 Болгарский лев 43.6451
1 Бразильский реал 15.3308
100 Венгерских форинтов 24.4078
1000 Вон Республики Корея 63.1831
1 Гонконгский доллар 10.1674
1 Датская крона 11.4301
1 Доллар США 78.8493
1 Евро 85.4253
10 Индийских рупий 10.3514
100 Казахстанских тенге 17.5954
1 Канадский доллар 54.7261
10 Киргизских сомов 10.8172
1 Китайский юань 11.1405
10 Молдавских леев 43.8052
1 Новый туркменский манат 22.5606
10 Норвежских крон 72.1984
1 Польский злотый 18.6431
1 Румынский лей 17.6030
1 СДР (специальные права
заимствования) 106.1217
1 Сингапурский доллар 54.3301
10 Таджикских сомони 77.3032
1 Турецкая лира 12.1064
10000 Узбекских сумов 82.6946
10 Украинских гривен 28.3733
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.8200
10 Чешских крон 30.8029
10 Шведских крон 77.4087
1 Швейцарский франк 80.6890
10 Южноафриканских рэндов 44.5182
100 Японских иен 71.2054
"AK&M" от 24.03.2020