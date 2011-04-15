Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 марта

Банк России установил на 25 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.8680

1 Азербайджанский манат 46.5930

100 Армянских драмов 15.9695

1 Белорусский рубль 30.1608

1 Болгарский лев 43.6451

1 Бразильский реал 15.3308

100 Венгерских форинтов 24.4078

1000 Вон Республики Корея 63.1831

1 Гонконгский доллар 10.1674

1 Датская крона 11.4301

1 Доллар США 78.8493

1 Евро 85.4253

10 Индийских рупий 10.3514

100 Казахстанских тенге 17.5954

1 Канадский доллар 54.7261

10 Киргизских сомов 10.8172

1 Китайский юань 11.1405

10 Молдавских леев 43.8052

1 Новый туркменский манат 22.5606

10 Норвежских крон 72.1984

1 Польский злотый 18.6431

1 Румынский лей 17.6030

1 СДР (специальные права

заимствования) 106.1217

1 Сингапурский доллар 54.3301

10 Таджикских сомони 77.3032

1 Турецкая лира 12.1064

10000 Узбекских сумов 82.6946

10 Украинских гривен 28.3733

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.8200

10 Чешских крон 30.8029

10 Шведских крон 77.4087

1 Швейцарский франк 80.6890

10 Южноафриканских рэндов 44.5182

100 Японских иен 71.2054

"AK&M" от 24.03.2020