ЦБ РФ установил официальный курс евро на 25 марта в размере 85.4253 руб. против 86.7050 руб. на 24 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



24.03.20 - 86.7050 руб.

21.03.20 - 84.1552 руб.

20.03.20 - 87.2669 руб.

19.03.20 - 84.8881 руб.

18.03.20 - 82.3056 руб.











































































































































































































































































































































































"AK&M" от 24.03.2020