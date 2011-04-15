Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 марта 2020 года.



СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕСЧИТАЛО ГОНОРАРЫ АДВОКАТОВ

ЗАВЕРШЕНО ДЕЛО О ХИЩЕНИИ МИЛЛИАРДА У ГОСКОРПОРАЦИИ ПО ОРВД



Как стало известно "Ъ", Московское межрегиональное следственное управление СКР на транспорте (ММСУТ) завершило почти трехлетнее расследование в отношении председателя московской коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева, бывшего члена этой коллегии Виктора Евкина и главы правового управления и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко. Они обвиняются в хищении более 1 млрд руб. у ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" при оказании ей юридических услуг. Господа Юрьев и Мнишко вины не признают, а господин Евкин, напротив, раскаялся и активно сотрудничал со следствием.





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"AK&M" от 24.03.2020