Повтор! Рост ВВП РФ в феврале составил 2.9%, Минэкономразвития

В феврале 2020 года рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 2.9% в годовом исчислении после 1.7% в январе. Об этом говорится в материалах министерства.



С начала года темп роста ВВП оценивается в 2.3%.

Значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней против 20 в феврале 2019 года).



Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале, по оценке, сохранились приблизительно на уровне января - 1.7-1.9% г/г.



Наибольший вклад в рост ВВП в феврале внесли торговля и промышленное производство (по 1 п.п.).





"AK&M" от 24.03.2020