"Почта России" запустила сервис отправки посылок по номеру телефона. Об этом говорится в сообщении компании.



Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении "Почты России" и включил функцию приёма отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные - фамилия и адрес - указываться не будут.



"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.



"AK&M" от 24.03.2020