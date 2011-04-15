Росгосстрах временно изменил правила оформления полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР). Об этом говорится в сообщении компании.



Страховщик отменяет действовавшее ранее ограничение на приобретение полисов ВЗР из-за границы, то есть, в ситуации, когда страхователь уже находится на территории страхования.



"Эти ограничения направлены на предотвращение случаев страхового мошенничества, когда полис оформляется, что называется, "задним числом", если в поездке потребовалась медицинская помощь. В том или ином виде - категорический запрет на продажу полисов находящимся за границей или введение временной франшизы - подобные ограничения есть у многих российских страховщиков, - поясняет заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга добровольного медицинского страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова, цитируемая в сообщении. - Но сейчас, с учётом складывающейся в мире обстановки, в связи с закрытием границ в Европе и ряде стран в Азии и Северной Америке мы решили пересмотреть наши правила, чтобы не оставить в беде соотечественников, не успевших вернуться домой из-за отмены рейсов или введения карантинных мероприятий. Находящимся за границей россиянам, у которых истек срок действия полиса, купленного перед поездкой, Росгосстрах предоставляет возможность оформить договор страхования ВЗР, будучи уже на территории страхования".



Росгосстрах - одна из крупнейших страховых компаний в России. Является правопреемником Госстраха СССР. На территории РФ действуют более 1.5 тыс. офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. Росгосстрах входит в группу банка "Открытие".



Чистая прибыль компаний Группы "Росгосстрах" по МСФО в 2019 году выросла на 25.7% до 7.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Страховые резервы составляют 88 млрд руб. Инвестиционный доход увеличился более чем в три раза - до 9.5 млрд руб.



"AK&M" от 24.03.2020