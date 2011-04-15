Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. Об этом сообщил Ростуризм.



За прошедшую неделю, с 17 по 23 марта 2020 года, количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57.8 тыс. Большинство организованных туристов возвращаются в Россию из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.



По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, "до 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации. Более половины из организованных туристов вернутся в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдёт в ближайшие несколько дней. Оставшиеся организованные туристы вернутся до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой. В том, что касается самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, то мы совместно с Росавиацией и МИД России ищем пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами".



Ранее, 19 марта, Ростуризм рекомендовал гражданам России, по возможности, временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки. Российским туроператорам было рекомендовано временно воздержаться от отправки российских туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок. Большинство туроператоров последовало рекомендации, прекратив отправку туристов, и в настоящее время ими осуществляются только вывоз туристов.





"AK&M" от 24.03.2020