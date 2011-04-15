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24/03/2020
11:21

ФТС будет ежедневно представлять данные по числу въезжающих в Россию грузовиков

Кабмин поручил ФТС России представлять на ежедневной основе в Правительство РФ (до 15:00) данные по количеству грузового автомобильного транспорта, въезжающего на территорию РФ, а также имеющихся очередях на пропускных пунктах.

Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства.
Помимо этого, ФАС России, Минкомсвязи России поручено проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в Правительство. Срок - 25 марта 2020 года.

Минюсту России, МВД России, Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти поручено представить в Правительство предложения (при необходимости с проектами нормативных правовых актов), направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введённых карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Срок - 25 марта 2020 года.

Указанные выше решения приняты по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"AK&M" от 24.03.2020
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