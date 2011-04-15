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24/03/2020
12:28

Ростех внёс предложения по корректировке законодательства о банкротстве предприятий ОПК

Ростех совместно с Российским экономическим университетом (РЭУ) им. Г.В. Плеханова и Национальным союзом профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) подготовили экспертные предложения по совершенствованию законодательного регулирования процедур банкротства в отношении предприятий стратегического назначения, оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

В их подготовке приняло участие свыше 300 представителей научного сообщества, промышленности, банковского сектора, арбитражных управляющих, предпринимателей, компаний, специализирующихся на финансовом оздоровлении и реструктуризации.

Экспертные предложения были представлены членам Правительственной комиссии РФ по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Их принятие позволит увеличить количество реабилитационных процедур в 7-10 раз к 2025 году, повысить процент возврата заемных средств кредиторам в 2 раза, стабилизировать финансовое положение предприятий ОПК и предотвратить "цепные" банкротства в смежных отраслях.

Прежде всего, предложения касаются увеличения количества реабилитационных процедур в отношении предприятий промышленного комплекса, закрепления на законодательном уровне статуса специализированных антикризисных компаний, задача которых состоит в разработке и реализации плана мероприятий по выводу предприятий из предбанкротной ситуации, обязательных требований к таким компаниям.

"AK&M" от 24.03.2020
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