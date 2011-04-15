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24/03/2020
12:38

На Строгинском мосту заменят дорожное полотно

На Строгинском мосту заменят дорожное полотно. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Мост расположен на пересечении Строгинского шоссе и Москвы-реки в районе Строгино.

"Строгинский мост построен в 1981 году по проекту института "Гипротрансмост". Его ширина составляет почти 35 метров, включая проезжую часть, трамвайные пути и два тротуара", - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, цитируемая в сообщении.

По её словам, полностью заменят мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, отремонтируют дренажную систему, барьеры, перила.

Основание мостового полотна будет выровнено, обустроят гидроизоляцию и защитный слой из бетона, после чего уложат асфальт.

Схожие работы проведут для тротуаров и трамвайных путей. Кроме того, переустроят металлическое ограждение, мачты освещения и контактной сети, проведут ремонт гранитной облицовки малых архитектурных форм и лестниц у одной из опор.

"Отремонтируют трамвайные пути, расположенные в середине проезжей части. На период работ для сохранения движения трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей, включая установку временного светофора", - пояснила А.Яковлева.

Работы будут проходить в четыре этапа, их продолжительность составит около 4.5 месяца. На это время движение автомобилей организуют по двум полосам в каждом направлении.


"AK&M" от 24.03.2020
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