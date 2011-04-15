Инфекционная больница в поселении Вороновское готова на 40%, С.Собянин

Инфекционная больница в поселении Вороновское готова на 40%, строительство завершится в ближайшие недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"5 марта я дал поручение о проработке вопроса строительства новой современной больницы для борьбы с коронавирусом. 11-го числа мы приехали со строителями на эту площадку в Новой Москве. Здесь было чистое поле. 12-го числа приступили к строительству", - сказал С.Собянин.



Инфекционная больница будет состоять из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санитарной обработки. В дальнейшем планируется начать строить блок реанимации - это ещё 16 различных корпусов.





"AK&M" от 24.03.2020