Дороги к инфекционному центру построят за 10 дней, А.Бочкарев

Постоянные дороги для работы инфекционного центра в Новой Москве планируется построить за десять дней, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Всего здесь будет порядка 26 км дорог разного назначения. Из них 9.2 км уже готовы - это временные подъездные пути и внутренняя дорожная сеть, необходимая для обеспечения работы техники на площадке. Еще 17 км - это постоянные дороги, которые будут эксплуатироваться по окончании строительства. Сейчас работы выполнены уже на 60%", - сказал А.Бочкарев.



По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, для организации удобного подъездного пути к инфекционному центру строят дополнительные выезды на Калужское шоссе длиной по 450 м каждый.



"Для обеспечения беспрепятственных выездов Калужское шоссе будет расширено на протяжении 800 м от деревни Голохвастово до деревни Бабенки", - уточнил он.



Также строится выезд на магистраль А107 "Московское малое кольцо" длиной 2.7 км и шириной 9 м. Все они обеспечат движение по одной полосе в каждом направлении.



"Кроме того, на территории инфекционного центра будет построено более одного километра дорог для подъезда к инженерным блокам и для обеспечения связей на площадке", - добавил руководитель Департамента.



"AK&M" от 24.03.2020