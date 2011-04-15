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24/03/2020
16:32

На участок Юго-Восточной хорды завезли стойку радиационного контроля

Оборудование для оформления санитарно-пропускного пункта и специального городка для специалистов начали завозить на участок Юго-Восточной хорды. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Площадка находится на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов, железнодорожным мостом Курского направления МЖД и Каширским шоссе.

Работы по вывозу радиоактивного грунта планируется завершить в середине - в конце мая. Только после этого здесь можно будет начать строительные работы.

Сейчас на огражденной территории обустраивают специальную площадку, сообщили в Департаменте строительства Москвы.

Сюда завезли шкафчики для переодевания персонала, резервуар под воду, душевую, стойку радиационного контроля.

Перед работой специалисты будут переодеваться в спецодежду, а в конце рабочего дня оставлять её на хранение в шкафах. Затем все работники пройдут санитарную обработку. Выходить с объекта ни смогут только через стойку радиационного контроля.

Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек. Хорда необходима: других альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.

Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.

"AK&M" от 24.03.2020
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