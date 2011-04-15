Уровень безработицы в феврале составил 4.6%, Росстат

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в феврале 2020 года составил 4.6%. Об этом сообщил Росстат.



Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 58.9%.



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале составила 74.5 млн человек, из них 71.1 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3.4 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).



Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в феврале составила 45.5%, городских жителей - 65.6%, молодежи до 25 лет - 20.2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 25.6%.



Уровень безработицы среди сельских жителей (7%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3.9%).





"AK&M" от 24.03.2020