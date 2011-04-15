Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/03/2020
16:35

Уровень безработицы в феврале составил 4.6%, Росстат

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в феврале 2020 года составил 4.6%. Об этом сообщил Росстат.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 58.9%.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале составила 74.5 млн человек, из них 71.1 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3.4 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в феврале составила 45.5%, городских жителей - 65.6%, молодежи до 25 лет - 20.2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 25.6%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3.9%).


"AK&M" от 24.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100