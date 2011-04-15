Московский прожекторный завод будет реконструирован.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, проекту реконструкции производственно-испытательного корпуса завода присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта столицы.



Здание расположено в районе Перово на востоке города.

В ближайшие годы планируется провести реконструкцию производственно-испытательного корпуса для выпуска электротехнического оборудования малой и средней мощности - трансформаторов, автономных источников электропитания, гидравлического оборудования.



Корпус занимает участок площадью 0.9 га. В результате реконструкции производственные площади увеличатся более чем в три раза - с 4.3 тыс. до 13.1 тыс. кв. м. Здесь создадут 134 рабочих места. Инвестиции в проект составят 478 млн руб. Инвестор - ООО "Пиксел СТ".





"AK&M" от 24.03.2020