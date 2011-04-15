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24/03/2020
17:51

В Москве в этом году построят более 20 объектов здравоохранения

В Москве до конца года появится 21 объект здравоохранения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Это 14 поликлиник в разных районах на 5360 посещений в смену, два больничных корпуса и пять подстанций скорой помощи", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что строительство медицинских объектов финансируется не только из городского бюджета, но и за счёт инвесторов.

Так, в этом году уже построили два внебюджетных объекта - медицинский центр в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе и больницу на 50 посещений в смену в Хорошевском районе.

Заммэра напомнил, что сейчас в оперативном режиме идёт строительство инфекционного центра в Новой Москве.

"AK&M" от 24.03.2020
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