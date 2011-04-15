Школьники не смогут оформить льготные билеты на МТППК до 14 апреля

Учащиеся 5-11 классов школ Москвы и Подмосковья с четверга, 26 марта 2020 года, не смогут воспользоваться льготой для проезда в пригородных поездах МТППК. Такое решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщила пресс-служба компании.



Это позволит сократить количество передвижений школьников во время каникул и снизит риск заражения коронавирусной инфекцией. Ожидается, что оформление льготных билетов будет возобновлено 14 апреля.



Напомним, что ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией на Ленинградском направлении стали чаще убирать пригородные поезда и каждые 2 часа обеззараживать средством "Биопаг-Д" автоматы, кассы и турникеты. Также для уменьшения контактов между пассажирами и билетными кассирами МТППК рекомендовала пассажирам перейти на безналичную оплату проезда.



АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва-Зеленоград-Тверь.



Пригородные поезда МТППК перевезли 61.5 млн человек в 2019 году.





"AK&M" от 24.03.2020