Три крупных инвестпроекта на 1.5 млрд руб. будут реализованы в Москве. Об этом сообщил Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.



В частности, в Москве появится дом-интернат общего типа, технопарк и промышленный комплекс. Город получит почти 750 новых рабочих мест.



"Всем инвесторам Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта. Это дает возможность снизить на четверть общую региональную налоговую нагрузку. Так, на 26% будет уменьшен региональный налог на прибыль, и составит 12.5% вместо 17%. Будет обнулена ставка налога на имущество, а ставка арендной платы за земельный участок снижена на 99%", - пояснил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении.



Один из инвестпроектов предполагает создание на территории Москвы технопарка "Перерва", который будет осуществлять деятельность в сфере обрабатывающего производства, научных исследований и разработок, технических испытаний, анализа и сертификации, а также в области информации и связи. За два года инвестор - ОАО "Стальмонтаж-Оптим" - вложит в этот проект 728 млн рублей. Новый технопарк обеспечит работой 544 человек.



В рамках второго инвестпроекта ООО "Сениор Групп Малаховка" создаст в столице дом-интернат общего типа на 90 койко-мест. В нем будет осуществляться уход за престарелыми горожанами и инвалидами с обеспечением проживания. Объем инвестиций в реконструкцию здания за четыре года составит 310 млн руб. Общая площадь геронтологического центра - 3.6 тыс. кв. м. В новом доме-интернате появится 64 новых рабочих места.



"Третья компания - "Пиксел СТ" - планирует создание промышленного комплекса, в котором будет налажено производство трансформаторов, автономных источников электропитания, гидравлического оборудования. За четыре года инвестор вложит 478 млн руб. в реконструкцию производственно-испытательного корпуса завода. Благодаря реализации этого проекта появится 134 новых рабочих места", - рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.



С каждой компанией будут подписаны соглашения о реализации инвестпроектов, в которых зафиксированы экономические и имущественные обязательства инвесторов. Если инициаторы проектов их не выполнят, то должны будут вернуть все полученные льготы с соответствующими штрафами.



"На данный момент в столице реализуется 10 инвестиционных приоритетных проектов: это создание индустриального парка, пищевых производств, завода автозапчастей, технопарков, объекта в сфере искусства и другие. С присвоением трех новых статусов в Москве будет уже 13 ИПП, совокупный объем инвестиций по которым составит 26.8 млрд руб. Цифры говорят о том, что данная форма поддержки востребована инвесторами при реализации новых проектов на территории города", - подытожил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.



"AK&M" от 24.03.2020