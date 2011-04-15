В середине апреля 2020 года Альфа-Банк запустит программу помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии. Об этом говорится в сообщении банка.



Программа даёт бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.



"Мы оцениваем не только прямой ущерб от распространения вируса, но и его долгосрочный, более широкий экономический эффект. Поэтому мы действуем на опережение и разрабатываем целый комплекс мер в поддержку наших клиентов", — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.



Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов. Для получения отсрочки по кредиту наличными достаточно будет нажать кнопку "Кредитный карантин" в мобильном приложении Альфа-Банка, а в случае ипотеки написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка.



Программа "Кредитный карантин" будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39.8 млрд, акционерный капитал — $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.



"AK&M" от 24.03.2020