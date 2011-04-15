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25/03/2020
14:26

Правительство усиливает контроль за реализацией мероприятий в рамках ТДК

Правительство усиливает контроль за реализацией мероприятий в рамках ТДК. Как говорится в сообщении Минэкономразвития, 16 марта 2020 года принято постановление Правительства "О совершенствовании механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата".

Постановление утверждает новые Правила подготовки и исполнения планов мероприятий ("дорожных карт") реализации механизма ТДК.

Ужесточается контроль за реализацией мероприятий в рамках ТДК. В структуру управления механизмом включаются курирующие заместители председателя Правительства Российской Федерации, которые будут снимать разногласия при подготовке новых инициатив в карты ТДК и проводить с ведомствами оперативные совещания по исполнению мероприятий в рамках механизма.

Кроме того, за каждым приоритетным направлением ТДК будет закреплено курирующее ведомство, которому предстоит готовить и актуализировать карту ТДК.

Ход реализации механизма ТДК будет на постоянной основе рассматриваться Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции, а также 2 раза в год на заседаниях Правительства.


"AK&M" от 25.03.2020
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