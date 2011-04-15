Россельхозбанк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса

АО "Россельхозбанк" разработал необходимые меры поддержки клиентов – физических лиц, которые испытывают финансовые трудности в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении банка.



Заёмщики – физические лица, имеющие задолженность по кредиту, при предоставлении в РСХБ документов, подтверждающих наличие у одного из заёмщиков коронавирусной инфекции или нахождение на карантине, смогут подать заявление в банк о предоставлении отсрочки на погашение основного долга (или основного долга и процентов) по кредиту, а также о неприменении к заёмщику штрафов и пеней при нарушении условий кредитного договора. Отсрочка по погашению кредитных обязательств может быть предоставлена сроком до 3 месяцев.



"Клиентам РСХБ, оказавшимся в непростой ситуации из-за коронавирусной инфекции, будут оказаны необходимые меры финансовой защиты. Поддержка населения и доступность финансовых услуг является одним из приоритетных направлений деятельности банка", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 25.03.2020