ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 марта в размере 84.1485 руб. против 85.4253 руб. на 25 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



25.03.20 - 85.4253 руб.

24.03.20 - 86.7050 руб.

21.03.20 - 84.1552 руб.

20.03.20 - 87.2669 руб.

19.03.20 - 84.8881 руб.













































































































































































































































































































































































"AK&M" от 25.03.2020