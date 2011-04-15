Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 марта

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Банк России установил на 26 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.1035
1 Азербайджанский манат 45.9687
100 Армянских драмов 15.7555
1 Белорусский рубль 30.1674
1 Болгарский лев 43.0246
1 Бразильский реал 15.2550
100 Венгерских форинтов 23.9149
1000 Вон Республики Корея 63.0279
1 Гонконгский доллар 10.0332
1 Датская крона 11.2712
1 Доллар США 77.7928
1 Евро 84.1485
10 Индийских рупий 10.1852
100 Казахстанских тенге 17.3596
1 Канадский доллар 54.3094
10 Киргизских сомов 10.6738
1 Китайский юань 10.9560
10 Молдавских леев 43.1343
1 Новый туркменский манат 22.2583
10 Норвежских крон 70.9439
1 Польский злотый 18.3565
1 Румынский лей 17.3959
1 СДР (специальные права
заимствования) 105.3797
1 Сингапурский доллар 53.8061
10 Таджикских сомони 76.3049
1 Турецкая лира 12.1447
10000 Узбекских сумов 81.6059
10 Украинских гривен 27.7831
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.2778
10 Чешских крон 30.5501
10 Шведских крон 77.3719
1 Швейцарский франк 79.2591
10 Южноафриканских рэндов 44.8415
100 Японских иен 69.7537
"AK&M" от 25.03.2020