Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 марта

Банк России установил на 26 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.1035

1 Азербайджанский манат 45.9687

100 Армянских драмов 15.7555

1 Белорусский рубль 30.1674

1 Болгарский лев 43.0246

1 Бразильский реал 15.2550

100 Венгерских форинтов 23.9149

1000 Вон Республики Корея 63.0279

1 Гонконгский доллар 10.0332

1 Датская крона 11.2712

1 Доллар США 77.7928

1 Евро 84.1485

10 Индийских рупий 10.1852

100 Казахстанских тенге 17.3596

1 Канадский доллар 54.3094

10 Киргизских сомов 10.6738

1 Китайский юань 10.9560

10 Молдавских леев 43.1343

1 Новый туркменский манат 22.2583

10 Норвежских крон 70.9439

1 Польский злотый 18.3565

1 Румынский лей 17.3959

1 СДР (специальные права

заимствования) 105.3797

1 Сингапурский доллар 53.8061

10 Таджикских сомони 76.3049

1 Турецкая лира 12.1447

10000 Узбекских сумов 81.6059

10 Украинских гривен 27.7831

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.2778

10 Чешских крон 30.5501

10 Шведских крон 77.3719

1 Швейцарский франк 79.2591

10 Южноафриканских рэндов 44.8415

100 Японских иен 69.7537

"AK&M" от 25.03.2020