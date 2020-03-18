ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 25 марта, в размере 78.8493 руб. против 80.8815 руб. на 24 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.03.20 - 80.8815 руб.

21.03.20 - 78.0443 руб.

20.03.20 - 80.1570 руб.

19.03.20 - 77.2131 руб.

18.03.20 - 73.8896 руб.



















































































































































































































"AK&M" от 25.03.2020