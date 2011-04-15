Повтор! "Газпром нефть" наращивает добычу в Арктике

"Газпром нефть" наращивает добычу в Арктике.

Как говорится в сообщении компании, в 2019 году арктические активы "Газпром нефти" внесли заметный вклад в общий рост объёма добычи - за полярным кругом добывается около 30% всей нефти компании. На Новопортовском месторождении за счёт внедрения цифровых и промышленных технологий, а также ввода в эксплуатацию новых скважин объём добычи жидких углеводородов вырос на 8% до 7.7 млн т. В 2020 году в рамках проекта "Новый Порт" планируется выход на уровень добычи 8 млн т нефти в год. Базой для роста должно стать освоение северной части месторождения, перспективность разработки которой уже подтверждена опытно-промышленными работами.



Ещё одно направление развития Новопортовского месторождения - формирование мощной газовой инфраструктуры. Расширение установки комплексной подготовки газа до полноценного газоперерабатывающего завода мощностью 15 млрд куб. м газа в год позволит поддерживать уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 95%. В 2019 году объём использования газа на месторождении вырос более чем на 31% до 8.59 млрд куб. м.



Более чем на 22% - до 5.6 млн т нефтяного эквивалента - вырос объём добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении, которое "Газпром нефть" разрабатывает совместно с Роснефтью. Планомерный рост операционных результатов обеспечен применением передовых инженерных и геолого-технических решений при разработке трудноизвлекаемых запасов вязкой нефти. В 2019 году на месторождении началось полномасштабное освоение ачимовских залежей, запасы которых оцениваются в 35 млн т нефти, ресурсы - в 111 млн т. Пробуренные на эти пласты глубокие скважины демонстрируют дебит в 5-8 раз выше среднего показателя по активу.



Одна из перспективных задач развития актива на 2020 год - вовлечение в разработку пластов малой мощности и запасов краевых зон Восточно-Мессояхского месторождения. Кроме того, в рамках проекта развития газовой инфраструктуры актива в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию компрессорную станцию мощностью 1.5 млрд кубометров газа в год, 47-километровый газопровод и подземное хранилище ПНГ на Западно-Мессояхском месторождении.



Объём добычи на Приразломном месторождении в 2019 году сохранялся на стабильном уровне и составил 3.14 млн т нефти. За шесть лет бесперебойной эксплуатации платформы "Приразломная" в Баренцевом море было добыто более 12 млн т нефти ARCO и пробурено 19 скважин. В 2020 году на первом российском шельфовом проекте в Арктике будут построены и введены в эксплуатацию еще три скважины.



Новопортовское месторождение - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Извлекаемые запасы категорий B1 и B2 составляют более 250 млн т нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа (с учётом палеозойских отложений). Новопортовская нефть по своим свойствам относится к категории лёгких, c низким содержанием серы (около 0.1%). К началу 2020 года накопленная добыча на Новопортовском месторождении достигла 25 млн т нефти.



Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки, расположенные на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого АО. Лицензии на оба блока принадлежат АО "Мессояханефтегаз", которое паритетно контролируют "Газпром нефть" (оператор проекта) и НК "Роснефть". Объём накопленной добычи на Восточно-Мессояхском месторождении превышает 14.7 млн т нефти.



Приразломное нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн т. Лицензия на разработку Приразломного месторождения принадлежит ООО "Газпром нефть шельф", которое является дочерним обществом "Газпром нефти". Промышленная разработка Приразломного месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. В декабре 2019 года "Газпром нефть" добыла на Приразломном месторождении 12-миллионную тонну нефти.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.



"AK&M" от 25.03.2020