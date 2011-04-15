Сбербанк проанализировал потребительскую активность россиян с 14 по 20 марта

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные" продолжает разработку серии индикаторов, которые способны с минимальной задержкой отслеживать экономические процессы. Лаборатория еженедельно представляет анализ о динамике расходов потребителей на товары и услуги.



В период 14–20 марта 2020 года аналитики отметили ещё более заметный всплеск трат населения. По сравнению с предшествующей неделей они увеличились на 5.5%, хотя ранее уже был зафиксирован достаточно сильный скачок. По сравнению с сопоставимым периодом 2019 года рост с 14 по 20 марта составил 8.8%.



После сокращения на 0.3% в реальном выражении в январе-феврале 2020 года, траты начали быстро расти. Если предположить, что на протяжении этой недели объём продаж сохранится на текущих уровнях, то прирост расходов за месяц в реальном выражении превысит 4% по сравнению с сопоставимым периодом 2019 года. Без корректировки на инфляцию это соответствует более чем 6%. Даже более сильный рост, вероятно, продемонстрирует динамика розничного оборота, так как львиная доля дополнительного спроса сейчас приходится на товары, а не услуги. Однако более точно можно будет судить о результатах первого квартала через неделю.



Аналитики отмечают сдвиги в структуре дополнительного спроса. Наибольший прирост расходов зафиксирован в категории "Лекарства и медицинские товары". С 14 по 20 марта траты здесь увеличились на 35.4% по сравнению с предыдущей неделей. В этом же периоде виден скачок в 8.3% в сегменте "Продовольственные магазины". В относительном выражении прирост может казаться не таким уж и впечатляющим, но это самая большая статья в денежном выражении. По оценкам лаборатории "СберДанные", дополнительные траты на продукты за неделю составили не менее 20 млрд руб.



Неделей ранее одной из главных статей дополнительных расходов была "Бытовая техника и электроника", но с 14 марта ажиотаж здесь пошел на спад. Падение составило 5.4% по сравнению с предшествующими семью днями, хотя покупки гаджетов пока остаются на повышенном уровне. В целом изменения в потребительском поведении постепенно меньше связаны с ослаблением рубля и больше — с угрозой коронавируса.



Категорий, где спрос увеличивается, стало заметно меньше: семь против двадцати неделей ранее. Даже по тем направлениям расходов, которые востребованы на карантине, наблюдается сокращение трат.



При повышенном уровне потребительских расходов не наблюдается повышенного спроса на наличные деньги. За неделю с 14 по 20 марта доля операций по снятию средств практически не изменилась, а в целом в этом году устойчиво падает, продолжая многолетнюю тенденцию. В абсолютном выражении объём всех расходных операций растёт, однако признаков бегства в наличные средства в данных аналитиков банка нет.



"AK&M" от 25.03.2020