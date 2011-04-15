В России отзывают 5 тыс. автомобилей Porsche

В России отзывают 5.114 тыс. автомобилей Porsche Macan (тип 95В). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2014 года по февраль 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что в условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра из-за неблагоприятных допусков. В течение срока службы автомобиля это может привести к появлению запаха топлива из-за образования трещин на соединительном штуцере топливного фильтра. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 25.03.2020