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25/03/2020
11:37

Российский совет торговых центров обратился в Правительство за господдержкой торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) выступил с обращением к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о предложениях по государственной поддержке отрасли торговой недвижимости (торговых центров).

В своём письме (есть в распоряжении AK&M) совет обращает внимание на то, что во многих регионах страны торговые центры являются единственным организованным местом осуществления предпринимательской деятельности в области торговли и услуг населению. Строительство торговых центров осуществляется за счёт кредитных средств. Их совокупный портфель оценивается в размере не менее 1 трлн руб.

Сложившиеся в последние дни условия хозяйствования характеризуются снижением посетительских потоков, падением выручки у компаний-арендаторов, занимающих до 80% площадей торгового центра. "Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платёжеспособность торговых центров резко снизится", говорится в письме. Справиться с ситуацией только путём мобилизации внутренних ресурсов не представляется возможным. Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 трлн руб. и ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны.

РСТЦ в своём письме просит Правительство субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%; поддержать реструктуризацию кредитов государственными гарантиями; отсрочить уплату НДС и налога на прибыль; временно отменить арендные платежи за земельные участки.



"AK&M" от 25.03.2020
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