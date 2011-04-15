ЦБ опубликовал реестр банков, значимых на рынке платежных услуг. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.



В список вошли 26 кредитных организаций: ГПБ, Уральский банк реконструкции и развития, банк "Санкт-Петербург", Челиндбанк, Почта банк, Дальневосточный банк, МИнБанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, РНКБ, "Восточный", Сбербанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Московский кредитный банк, банк ФК "Открытие", КБ "Центр-инвест", Киви банк, МТС-Банк, Росбанк, Ситибанк, Ак Барс банк, Тинькофф банк, РНКО "Платежный Центр", Райффайзенбанк, Россельхозбанк.



"AK&M" от 25.03.2020