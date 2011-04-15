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25/03/2020
13:07

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен проект поправок в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ужесточающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе, за нарушение режима карантина. Их авторами являются председатель ГД Вячеслав Володин и председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн руб. либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн руб., либо лишением права на профессию на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Расследование данной, тяжкой категории преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории – к ведению следователей полиции.

В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ), подчеркивается в сообщении.

Законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании 31 марта.

от 25.03.2020
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