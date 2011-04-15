На Московской железной дороге в начале апреля начнётся ремонт переездов. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Всего в 2020 году на МЖД предстоит капитально отремонтировать 10 переездов, текущий ремонт произвести на 331 объекте.



В рамках капитального ремонта железнодорожники проведут замену резинокордового покрытия, устройств заграждения переездов (УЗП), направляющих столбиков, а также асфальтирование, уложат почти 4.5 т асфальта. С целью профилактики ДТП на переездах в этом году будет установлено 6 комплексов фото- видеофиксации в Москве, Московской, Курской и Тульской областях.



Ремонт переездов будет проходить во время технологических окон и надвижение поездов не повлияет, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.



На сегодняшний день в границах Московской железной дороги эксплуатируются 1.414 тыс. железнодорожных переездов, 255 из них - с дежурными работниками, на 243 установлены устройства УЗП.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 25.03.2020