Станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро построят до конца года

Строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить до конца года. Об этом сообщила столичная мэрия.



Станция будет расположена на левом берегу Яузы, неподалеку от Семеновской набережной. В целом после открытия "Электрозаводской" на Арбатско-Покровской линии метро будет семь пересадочных станций.



Протяжённость Большой кольцевой линии метро составит 70 километров. Это крупнейший в мире проект в области метростроения. На БКЛ расположится 31 станция. С них можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра и 11 пересадок на станции радиальных линий железной дороги.



Первый участок БКЛ со станциями "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" открыли в феврале 2018 года. В декабре того же года заработала станция "Савёловская". За два года работы пассажиры совершили около 58 миллионов поездок по БКЛ.





"AK&M" от 25.03.2020