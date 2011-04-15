Минэкономразвития предложило меры поддержки бизнеса при осуществлении контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Как говорится в сообщении министерства, 21 марта 2020 года Минэкономразвития внесло проект распоряжения Правительства о мерах противодействия распространению новой коронавирусной инфекции при осуществлении контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.



Проектом распоряжения ограничивается проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, закладываются механизмы продления действия лицензий и иных разрешений. Также предлагаются меры по снижению нагрузки при привлечении к административной ответственности, и рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации по принятию аналогичных мер на региональном уровне.



В частности Минэкономразвития предлагает, что до 1 мая 2020 года будут действовать 2 основания для проведения проверок. Первое - причинение вреда жизни и здоровью человека, чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, при этом проверка будет проводиться по согласованию с органами прокуратуры. Второе - в интересах бизнеса для выдачи возобновления разрешений.



После 1 мая органы власти должны будут исключить из своих планов проведения проверок субъектов малого и среднего бизнеса и сократить число плановых проверок всего бизнеса на 70% с 380 тыс. плановых проверок до 116 тыс.



Документ предполагает, что количество проверок, проводимых органами государственного контроля (надзора), будет сведено к минимуму, при этом выезды инспекторов будут происходить только в исключительных случаях.



Также в качестве основной меры поддержки предпринимателей предлагается отменить на 2020 год плановый контроль для обладателей лицензий в 52 сферах. Это позволит бизнесу сконцентрироваться на работе, а не на проверках со стороны органов власти.



Следующей важной мерой является снятие нагрузки в части затрачиваемого времени и обязательных платежей, например, пошлин, для тех, у кого лицензия или разрешения носят срочный характер. Лицам, у которых в 2020 году заканчиваются сроки лицензий и иных срочных разрешений, информация о которых включена в распоряжение, предложено дать возможность продлить их ещё на 6 месяцев. В распоряжение включены срочные лицензии и ряд срочных разрешений.



Предлагаемые изменения также коснутся и разрешений, которые предприниматель должен периодически подтверждать на соответствие обязательным требованиям. Например, это аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности. В этом случае для тех, кто уже аккредитован, орган власти сможет засчитать прохождение проверки навыков автоматически или перенести это подтверждение на срок, когда проведение экзамена будет возможно.



В соответствии с проектом распоряжения предполагается отказ от ряда административных штрафов в отношении бизнеса на время действия распоряжения, также предусмотрено содействие тем, на кого наложены штрафы, при решении в суде вопроса об отсрочке или рассрочке привлечения к административной ответственности.



"AK&M" от 25.03.2020