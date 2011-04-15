Совет Федерации одобрил закон о защите и поощрении инвестиций

Совет Федерации одобрил закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон водит механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и направлен на создание стабильного инвестиционного режима и гарантий для инвесторов.



Решаются две задачи – создать прозрачные условия для реализации инвестпроектов для бизнеса черед "стабилизационную оговорку", снять инфраструктурные ограничения через внедрение механизма возмещения затрат инвесторов на развитие инфраструктуры в объёме уплаченных налогов, подчёркивается в сообщении.



Предусмотрено создание единой информационной системы (ГИС) для заключения СЗПК в электронном виде.











"AK&M" от 25.03.2020