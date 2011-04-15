Совет Федерации одобрил изменения в закон об особенностях реорганизации "Почты России"

Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 20 федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



В статью 20 закона вносятся изменения, предусматривающие проведение оценки имущества Российской Федерации, вносимого в оплату дополнительных акций акционерного общества "Почта России", на основе его кадастровой стоимости, а в случае её отсутствия – по рыночной стоимости.



При этом устанавливается требование об обязательной оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, транспортных средств, относимых к движимому имуществу, а также иных объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых составляет более 100 тыс. руб., в случае если указанные объекты имущества отчуждаются, передаются во владение или в пользование.









"AK&M" от 25.03.2020