Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/03/2020
15:40

Совет Федерации одобрил изменения в закон об особенностях реорганизации "Почты России"

Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 20 федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

В статью 20 закона вносятся изменения, предусматривающие проведение оценки имущества Российской Федерации, вносимого в оплату дополнительных акций акционерного общества "Почта России", на основе его кадастровой стоимости, а в случае её отсутствия – по рыночной стоимости.

При этом устанавливается требование об обязательной оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, транспортных средств, относимых к движимому имуществу, а также иных объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых составляет более 100 тыс. руб., в случае если указанные объекты имущества отчуждаются, передаются во владение или в пользование.




"AK&M" от 25.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100